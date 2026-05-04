Salernitana, Iervolino pensa ad un ritorno di Fabiani. Ma c'è il contratto con la Lazio

Mentre i pensieri di tifosi e ambiente sono proiettati sui playoff di Serie C, la Salernitana lavora già al futuro. Stando a quanto riporta TuttoSalernitana.com, sarebbero fitti i colloqui tra il patron Iervolino e Pagano per individuare un direttore sportivo capace di gestire al meglio le risorse a disposizione e di svolgere mansioni multiple, sgravando la società da diversi compiti operativi.

Il nome di Fabiani sul taccuino di Iervolino

Tra i profili valutati, quello che torna con maggiore insistenza è quello di Angelo Fabiani. Il ds più vincente della storia granata è attualmente legato alla Lazio da un altro anno di contratto ed è ormai considerato uomo di fiducia di Lotito. In attesa di capire se il patron biancoceleste gli proporrà il rinnovo, Fabiani seguirebbe a distanza l'evolversi della situazione societaria della Salernitana, club verso il quale non ha mai nascosto il proprio affetto.

La stagione passata e la suggestione del ritorno

La scorsa stagione senza il protrarsi del campionato legato al "caso Sampdoria" Fabiani avrebbe valutato con grande attenzione la proposta arrivata dal presidente Maurizio Milan. Non a caso, era tra i presenti sugli spalti di Marassi in occasione del match della penultima giornata. In caso di permanenza di Iervolino senza ulteriori ribaltoni societari, il ds sarebbe tentato dalla possibilità di tornare per riportare la Salernitana in Serie B: la categoria in cui i granata hanno militato per tre stagioni consecutive proprio grazie, tra gli altri, al suo lavoro. Un lavoro che nel 2021 si svolse in buona parte dietro le quinte, andando ben oltre i compiti formali del ruolo.

Tutto rimandato a fine playoff

Ogni valutazione definitiva è comunque rinviata alla fine degli spareggi promozione. Solo al termine dei playoff si potrà capire se le condizioni — societarie, contrattuali e di ambizione — saranno mature per trasformare quella che oggi rimane una suggestione in una trattativa concreta.