Salernitana, Lescano carica Salerno: "Io sono pronto, vi aspetto tutti allo stadio"
"Sono davvero tanto contento di essere qui, ci siamo rincorsi per molto tempo e finalmente sono arrivato. Sono pronto per scendere in campo già domenica, sto bene. Ai tifosi dico di seguirci e sostenerci come hanno sempre fatto. Vi aspetto la prossima settimana allo stadio”. Queste le prime parole del nuovo attaccante della Salernitana Facundo Lescano al termine del primo allenamento con la maglia granata. Il bomber ex Avellino, che ha firmato un contratto fino a giugno del 2029, scenderà in campo già nel derby contro il Sorrento in programma domenica pomeriggio ed è l'investimento più oneroso operato dalla proprietà nell'ultimo anno e mezzo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
