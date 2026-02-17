BVB, l'Italia è spesso indigesta: quest'anno 4-4 a Torino e ko casalingo contro l'Inter

Sarà una gara molto difficile anche per il Borussia Dortmund quella che inizierà alle 20.45 al Signal Iduna Park contro l'Atalanta: i padroni di casa, infatti, hanno già incrociato club italiani due volte durante la fase a gironi di questa edizione: l'avventura era iniziata con uno scoppiettante pareggio per 4-4 in casa della Juventus nella prima giornata, per poi subire una recente battuta d'arresto proprio a Dortmund contro l'Inter nell'ultimo turno della League Phase.

I precedenti storici nei doppi confronti a eliminazione diretta non sorridono peraltro al club tedesco, che ha perso le ultime tre sfide europee contro avversarie italiane. L'incrocio più recente risale agli ottavi di finale della stagione 2014/15, quando il Borussia Dortmund venne eliminato dalla Juventus con un pesante 5-1 complessivo, frutto della sconfitta per 2-1 a Torino e del netto 0-3 subito nello stadio di casa.

Segui la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com!

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

A disposizione: Ostrzinski, Mayer, Couto, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Kabar, Krevsun, Benkara.

Allenatore: Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, Pasalic; Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Bellanova, Scalvini, Vavassori, Ahnor, Krstovic.

Allenatore: Palladino.