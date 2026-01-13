Ufficiale
Sambenedettese, ceduto Nazareno Battista in prestito fino a giugno all'Ancona
La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni del calciatore Nazareno Battista all'Ancona con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/26.
La società ringrazia Nazareno per la professionalità e l’impegno profusi in questa parte di stagione augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per il prosieguo di campionato con la maglia anconetana.
