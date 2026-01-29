Esclusiva TMW Sanderra: "Latina in forma. Anche se sarà Coppa Italia e salvezza, ci sarà tanto da gioire"

"Un nuovo 'mister Leggenda' a Latina? Volpe è molto bravo, ma la strada è ancora lunga!": in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce scherzando e ridendo, con una battuta, mister Stefano Sanderra, contattato per commentare la finale di Coppa Italia conquistata dal Latina. Quel Latina che gli è valso appunto il soprannome di 'mister Leggenda': promozione nell'allora Serie C1 nella stagione 2010-2011, un'insperata salvezza nel campionato successivo con la vittoria dei playout, e poi, nell'annata 2012-2013, la promozione dei pontini in Serie B, con annessa vittoria della Coppa Italia Lega Pro.

Sulla quale si è così espresso: "È un trofeo prestigioso, io sono anche doppio ex del confronto, che sarà bellissimo, equilibrato e dinamico. Hanno entrambe ottime possibilità di alzare la Coppa, il Potenza esprime un bel calcio, mentre il Latina si è tirato fuori da una situazione complessa in uno dei gironi più difficili degli ultimi anni. Certo, ai nerazzurri manca un po' la risposta del pubblico, ma credo che da ora in avanti si vedrà una situazione diversa. Una cosa però è giusto sottolinearla, tornando al passato: la precedente vittoria del trofeo non fu mia, ma del mio predecessore Pecchia, lasciai infatti i ragazzi a sollevare il trofeo".

E tornando al passato, il Latina ha la possibilità di centrare sia la vittoria della Coppa che dei playoff, come fu 13 anni fa?

"A oggi è difficile fare pronostici, la stagione è ancora molto lunga, e il calcio è cambiato tanto. Il presidente sta facendo molti sacrifici, da anni, e gliene va dato atto, e se anche il risultato finale fosse Coppa Italia e salvezza ci sarà da gioire molto".

Torniamo un attimo a mister Volpe. Innegabile che abbia cambiato il volto del Latina.

"Mi piace molto seguire la squadra, anche agli allenamenti, e per altro, quando vado a vederli, vincono sempre (ride, ndr)! A parte gli scherzi, con il cambio in panchina e con qualche nuovo acquisto hanno cambiato rotta, stanno davvero facendo un bel lavoro, anche grazie all'impegno del Ds Condò. Volpe poi si è presentato benissimo, con umiltà e rimboccandosi le maniche. Come dico sempre, sa usare l'arte dell'ingegno frugale, quella capacità di trovare soluzioni efficaci anche in situazioni più ostiche: vede i limiti come punti di forza, e va avanti. Ora non deve fermarsi, la strada è quella giusta".