TMW Sanderra scherza: "Un'altro 'Mister Leggenda' a Latina? Volpe è bravo, ma la strada è lunga!"

Con la serata di ieri, la Coppa Italia Serie C ha mandato in archivio le semifinali, con Potenza e Latina che hanno centrato la finalissima. Prima volta storica per i lucani, 13 anni dopo per i pontini, che vinsero il trofeo nella stagione 2012-2013, con Stefano Sanderra in panchina; 'mister Leggenda', Sanderra, che con i nerazzurri ha conquistato la promozione nell'allora Serie C1 nella stagione 2010-2011, la salvezza nel campionato successivo con la vittoria dei playout, e poi, nella citata annata 2012-2013, la promozione in Serie B e appunto la Coppa Italia.

Ora una nuova pagina di storia può essere scritta, e Sanderra, anche con ironia, ha parlato di mister Gennaro Volpe in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Un nuovo 'mister Leggenda' a Latina? Volpe è molto bravo, ma la strada è ancora lunga!".

Aggounge: "Mi piace molto seguire la squadra, anche agli allenamenti, e per altro, quando vado a vederli, vincono sempre (ride, ndr)! A parte gli scherzi, con il cambio in panchina e con qualche nuovo acquisto hanno cambiato rotta, stanno davvero facendo un bel lavoro, anche grazie all'impegno del Ds Condò. Volpe poi si è presentato benissimo, con umiltà e rimboccandosi le maniche. Come dico sempre, sa usare l'arte dell'ingegno frugale, quella capacità di trovare soluzioni efficaci anche in situazioni più ostiche: vede i limiti come punti di forza, e va avanti. Ora non deve fermarsi, la strada è quella giusta".