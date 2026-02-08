Stasera Juventus-Lazio, i convocati di Spalletti: presenti Conceicao e Kelly
TUTTO mercato WEB
Stasera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino si gioca la partita tra la Juventus e la Lazio, valevole per la 24^ giornata di Serie A.
Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno, con le presenze di Kelly e Conceicao che spiccano. Ancora assenti invece i due centravanti ormai ai box da tempo, Vlahovic e Milik.
JUVENTUS vs LAZIO, I CONVOCATI DI SPALLETTI
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile