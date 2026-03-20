Pinamonti: "Nazionale? Faccio mea culpa. Ma avrei desiderato una chance negli anni"

Il playoff per il Mondiale si avvicina, ma Andrea Pinamonti non ci sarà. L'attaccante del Sassuolo non verrà convocato da Gattuso in Nazionale così come non è stato mai chiamato precedentemente, eccezion fatta per l'esordio fatto ai tempi di Roberto Mancini. Eppure il classe '99 ha segnato 56 gol in Serie A ed è tra i più prolifici degli ultimi anni: perché si parla sempre pochissimo di lui?

Pinamonti non si è dato una vera e propria spiegazione, come dichiara a Tuttosport: "Non so davvero cosa rispondere. Faccio mea culpa su tutto ciò che avrei potuto fare meglio nelle ultime stagioni, questo sì. Non entro in altre dinamiche". Per il trentino la maglia azzurra è un obiettivo che resta tale e ciò non manca di ricordarlo, precisando anche ciò che pensa sul passato: "Negli anni ci sono state alcune occasioni in cui la Nazionale aveva degli attaccanti infortunati: ecco, avrei desiderato una possibilità, anche solo per capire il mio livello". La chance però non è mai arrivata.