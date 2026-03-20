Sudtirol, una buona e una cattiva notizia per Castori: si ferma Kofler, torna Pietrangeli
Una buona ed una cattiva notizia per Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol. Raphael Kofler si ferma per un sovraccarico del comparto laterale del ginocchio destro con edema osseo. Torna invece a disposizione Nicola Pietrangeli, che ha superato i problemi di pubalgia. Di seguito il report pubblicato dal club altoatesino:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunicano i seguenti aggiornamenti relativi alla prima squadra.
A Raphael Kofler è stato riscontrato un sovraccarico del comparto laterale del ginocchio destro con edema osseo. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni.
Nicola Pietrangeli ha concluso il programma riabilitativo personalizzato conseguente alla sindrome pubalgica ed è pertanto pronto alla ripresa dell’attività in gruppo".
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