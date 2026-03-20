Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sudtirol, una buona e una cattiva notizia per Castori: si ferma Kofler, torna Pietrangeli

Sudtirol, una buona e una cattiva notizia per Castori: si ferma Kofler, torna PietrangeliTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:48Serie B
Daniel Uccellieri

Una buona ed una cattiva notizia per Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol. Raphael Kofler si ferma per un sovraccarico del comparto laterale del ginocchio destro con edema osseo. Torna invece a disposizione Nicola Pietrangeli, che ha superato i problemi di pubalgia. Di seguito il report pubblicato dal club altoatesino:

"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunicano i seguenti aggiornamenti relativi alla prima squadra.

A Raphael Kofler è stato riscontrato un sovraccarico del comparto laterale del ginocchio destro con edema osseo. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Nicola Pietrangeli ha concluso il programma riabilitativo personalizzato conseguente alla sindrome pubalgica ed è pertanto pronto alla ripresa dell’attività in gruppo".

Articoli correlati
Sudtirol, Castori: "Non avremmo meritato di perdere, buona prova di Pecorino" Sudtirol, Castori: "Non avremmo meritato di perdere, buona prova di Pecorino"
Sudtirol, Castori: "Punto di cuore e impegno, oggi non si doveva perdere" Sudtirol, Castori: "Punto di cuore e impegno, oggi non si doveva perdere"
Sudtirol-Pescara, arriva anche la lista dei convocati di Castori Sudtirol-Pescara, arriva anche la lista dei convocati di Castori
Altre notizie Serie B
Pecorino al settimo gol, è tra i top in B col Sudtirol. La Juventus ha il controriscatto... Pecorino al settimo gol, è tra i top in B col Sudtirol. La Juventus ha il controriscatto
Il Padova si aggrappa a Gomez: il Papu pronto a tornare contro il Palermo Il Padova si aggrappa a Gomez: il Papu pronto a tornare contro il Palermo
Cesena, salta il vice di Cole: Jack Mesure non è riuscito a liberarsi dal Chelsea... Cesena, salta il vice di Cole: Jack Mesure non è riuscito a liberarsi dal Chelsea
Modena a lavoro per blindare Gliozzi: il rinnovo può arrivare durante la sosta Modena a lavoro per blindare Gliozzi: il rinnovo può arrivare durante la sosta
Palermo, arriva la terza gara in una settimana: Inzaghi pensa a qualche rotazione... Palermo, arriva la terza gara in una settimana: Inzaghi pensa a qualche rotazione mirata
Sudtirol, una buona e una cattiva notizia per Castori: si ferma Kofler, torna Pietrangeli... Sudtirol, una buona e una cattiva notizia per Castori: si ferma Kofler, torna Pietrangeli
Serie B, bagarre salvezza: dieci squadre in sette punti, è lotta totale Serie B, bagarre salvezza: dieci squadre in sette punti, è lotta totale
Ashley Cole: "Se non ci fossero stati problemi, non sarei al Cesena". Poi spiega... Ashley Cole: "Se non ci fossero stati problemi, non sarei al Cesena". Poi spiega il cambio modulo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come farà il Como col Fair Play Finanziario nelle Coppe? Tutte le risposte e le soluzioni. I bilanci, il piano con la UEFA, il valore della rosa triplicato e le plusvalenze in vista
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tre anni più opzione per il quarto: la Juventus vuole il sì di Bernardo Silva e alza il tiro
Immagine top news n.1 Un dato pro Leao, altri due (molto molto importanti) in cui non aiuta il Milan
Immagine top news n.2 Boca Juniors, Aranda può sbarcare in Italia in estate: ci sono già due ipotesi
Immagine top news n.3 Juventus tra attacco e porta: Kolo Muani resta un obiettivo, incognita tra i pali
Immagine top news n.4 E così Italiano eliminò Gasperini: Roma-Bologna 3-4 è stato uno spot per il calcio italiano
Immagine top news n.5 Fiorentina ai quarti di Conference, di nuovo. Sarà finale anticipata con il Crystal Palace
Immagine top news n.6 Tonali c'è: nelle prossime ore i convocati di Gattuso. Salta l'incontro tra Rocchi e la Serie A
Immagine top news n.7 Roma-Bologna 3-4, le pagelle: Rowe fa ubriacare Mancini, Cambiaghi manda a letto l'Olimpico
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.2 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.4 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, avanti ancora con Lukaku? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Milan, non è Kean la prima scelta ma Retegui. E su Palladino dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Santini: "Juve, rinnova alla svelta Spalletti e dagli carta bianca"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pinamonti: "Bastoni ha sbagliato, ma troppe esagerazioni. Siamo uomini prima che calciatori"
Immagine news Serie A n.2 Non solo il Milan, il papà di Retegui ha avuto un contatto con Ottolini: c'è anche la Juventus
Immagine news Serie A n.3 Italia, Gattuso e i dubbi 'mondiali': Tonali ok. Tutti i nomi per la sostituzione di Zaccagni
Immagine news Serie A n.4 La Juventus mette gli occhi su Norton-Cuffy: stasera uno 007 bianconero atteso a Marassi
Immagine news Serie A n.5 Lazio, il caso Sarri: contratto lungo e progetto da discutere, la decisione a giugno
Immagine news Serie A n.6 Milan, tesoretto dai prestiti: da Colombo a Chukwueze, i riscatti che possono finanziare il mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pecorino al settimo gol, è tra i top in B col Sudtirol. La Juventus ha il controriscatto
Immagine news Serie B n.2 Il Padova si aggrappa a Gomez: il Papu pronto a tornare contro il Palermo
Immagine news Serie B n.3 Cesena, salta il vice di Cole: Jack Mesure non è riuscito a liberarsi dal Chelsea
Immagine news Serie B n.4 Modena a lavoro per blindare Gliozzi: il rinnovo può arrivare durante la sosta
Immagine news Serie B n.5 Palermo, arriva la terza gara in una settimana: Inzaghi pensa a qualche rotazione mirata
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, una buona e una cattiva notizia per Castori: si ferma Kofler, torna Pietrangeli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, Moretti: "Qui sto davvero bene, mi farebbe piacere restare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 33ª giornata: occasione Arezzo, nel Girone C lunedì di fuoco. La guida completa
Immagine news Serie C n.3 Giornata storica per la Dolomiti Bellunesi: Beckham ha firmato la maglia del club veneto
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la FIGC respinge i ricorsi per Semprini e Menicucci. Ridotta la squalifica a Lionetti
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, anche De Giorgio salta il ritorno: il tecnico del Potenza è squalificato
Immagine news Serie C n.6 Caso di razzismo in Casertana-Crotone? Il Giudice Sportivo: "Non sono emersi elementi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.3 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
Immagine news Calcio femminile n.4 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
Immagine news Calcio femminile n.5 Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince