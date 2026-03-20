Arthur: "Yildiz talento pazzesco. Ha tecnica, visione di gioco, mentalità e voglia di imparare"

Arthur non dimentica la Juventus. L'ex centrocampista ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport delle tematiche in casa bianconera partendo da Kenan Yildiz incrociato in prima squadra quando il turco era agli inizi: "Kenan è un ragazzo con un talento pazzesco - ha esordito -. Quando ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, ci siamo resi subito conto che fosse un ragazzino speciale. Tecnica, visione di gioco, mentalità e soprattutto tanta voglia di imparare, aspetto importantissimo alla sua età".

L'ex centrocampista ha poi consigliato la dirigenza bianconera parlando di un talento del Gremio: "Luis Guedes, 18 anni, avrà un futuro spettacolare - ha proseguito -. Difensore alto, veloce e di personalità. Occhio anche a Gabriel Mec, 17 anni, un’ala molto interessante. Il Gremio è storicamente un tesoro a livello giovanile".

Chiosa finale sul Mondiale che si disputerà in estate fra Stati Uniti, Canada e Messico e sulla Nazionale allenata da Carlo Ancelotti che resta una speranza: "Sto lavorando e giocando al massimo per meritarmi questa opportunità - ha concluso -. So che il Brasile ha tanti giocatori di qualità e la concorrenza è altissima, ma visto il livello che sto tenendo al Gremio spero di essere preso in considerazione".