Modena a lavoro per blindare Gliozzi: il rinnovo può arrivare durante la sosta

Il Modena lavora per blindare uno dei protagonisti della propria stagione. Prosegue infatti il dialogo tra il club gialloblù e l’entourage di Ettore Gliozzi per il rinnovo del contratto dell’attaccante, autore fin qui di un’annata particolarmente brillante. Con 11 reti all’attivo, Gliozzi ha già raggiunto il suo record personale in un singolo campionato, diventando un punto di riferimento importante nello scacchiere offensivo.

Le parti, secondo quanto riportato da Avantigialli.it, non sono distanti e l’intesa appare alla portata. La volontà comune è quella di proseguire insieme anche nella prossima stagione, dando continuità a un percorso che sta dando risultati concreti. La sosta potrebbe rivelarsi decisiva per limare gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca.