Palermo, arriva la terza gara in una settimana: Inzaghi pensa a qualche rotazione mirata
Il Palermo si prepara a una trasferta delicata sul campo del Padova con un imperativo chiaro: tornare alla vittoria per non perdere terreno nella corsa alla promozione diretta. Dopo appena un punto raccolto nelle ultime due uscite, la squadra di Pippo Inzaghi arriva a questo appuntamento con qualche certezza in meno e diversi interrogativi legati soprattutto alla gestione delle energie.
Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero è chiamato a una scelta non banale: puntare sui titolarissimi, chiedendo un ultimo sforzo prima della sosta, oppure affidarsi a rotazioni mirate per affrontare al meglio la terza gara in una settimana. L’ipotesi più probabile sembra essere la seconda, con qualche innesto per garantire freschezza senza stravolgere l’assetto della squadra.
Le alternative non mancano, ma rappresentano anche la principale incognita. In più occasioni, infatti, l’ingresso di giocatori meno utilizzati ha inciso negativamente sul rendimento complessivo. Tra i possibili cambi, attenzione alla fascia destra: se Pierozzi dovesse rifiatare, uno tra Gyasi e Rui Modesto è pronto a cogliere l’occasione. Il primo cerca riscatto dopo una stagione fin qui deludente, mentre il secondo ha mostrato segnali incoraggianti contro la Juve Stabia.
Occhi puntati anche su Gomes e Vasic, quest’ultimo ex di turno, motivato a lasciare il segno in una sfida che può valere molto più di tre punti.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30