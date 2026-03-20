Cesena, salta il vice di Cole: Jack Mesure non è riuscito a liberarsi dal Chelsea

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Ashley Cole sulla panchina del Cesena. Dopo il pesante 3-0 incassato a Mantova nel turno infrasettimanale, l’ex terzino inglese si trova già a fare i conti con le prime difficoltà.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge anche una novità sullo staff. Come riferito dal Corriere di Romagna è infatti saltato l’arrivo di Jack Mesure, inizialmente designato come vice di Cole. Il tecnico non è riuscito a liberarsi dal Chelsea e, di conseguenza, non entrerà a far parte dello staff bianconero.

Il Cesena è quindi costretto a tornare sul mercato per individuare un nuovo collaboratore. Sul taccuino della dirigenza ci sarebbero già altri due profili britannici, con la decisione finale attesa nei prossimi giorni. Una scelta importante per dare stabilità a un progetto tecnico che, almeno per ora, è partito in salita.