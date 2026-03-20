Zazzaroni su Roma-Bologna: "Ha vinto il calcio. Spettacolo appagante di prodezze tecniche"

Il derby d'Italia fra Roma e Bologna ha visto il campo premiare la formazione di Vincenzo Italiano, ma per lo spettacolo offerto ieri sera all'Olimpico a vincere è stato, almeno per una volta, il calcio italiano.

Un pensiero che si ritrova anche nelle parole di Ivan Zazzaroni, direttore responsabile del Corriere dello Sport, oggi sulle colonne del quotidiano:

Ha vinto il calcio, la qual cosa non consola Gasperini e i romanisti che dall’Europa League sono usciti. Dal punto di vista dell’appassionato e del telespettatore non votante Roma e Bologna hanno infatti offerto uno spettacolo decisamente appagante, una partita superpositiva, nervosa e sfinente. Di quelle con tanti gol, tanti errori, tante emozioni e numerose prodezze tecniche: in particolare Rowe, Castro, Malen e Pellegrini non si sono certo risparmiati.

Se devo riassumere il doppio confronto soffermandomi sulla consistenza delle squadre, dico che ha prevalso la completezza del Bologna che ha più cambi, inoltre omogenei".