Lazio, il caso Sarri: contratto lungo e progetto da discutere, la decisione a giugno

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio resta uno dei temi più delicati in casa biancoceleste in vista della prossima stagione. Il rapporto con il presidente Claudio Lotito vive un momento di grande incertezza e tutto sembra destinato a essere chiarito soltanto al termine del campionato, quando società e allenatore si confronteranno sul progetto tecnico.

Il nodo del contratto

Uno degli aspetti centrali della vicenda, scrive il Corriere dello Sport, riguarda il contratto dell’allenatore toscano, in vigore ancora per oltre due anni. Un accordo economicamente pesante per il club, che supera complessivamente i cinque milioni netti fino al 2028. Una cifra che rende tutt’altro che semplice un eventuale addio anticipato. Dal canto suo Sarri non sembra intenzionato a forzare la mano. L’allenatore sarebbe disposto a valutare una separazione soltanto di fronte a una proposta sportivamente stimolante e con condizioni economiche simili a quelle attuali (Bologna e Fiorentina sono i primi nomi). In assenza di offerte concrete, la sua posizione potrebbe diventare attendista, con il tecnico pronto a rispettare l’accordo in essere.

Le richieste per il futuro

Negli ultimi mesi Sarri ha più volte indicato le linee guida che, a suo giudizio, dovrebbero orientare il futuro della Lazio. In primo luogo la necessità di rafforzare la squadra con giocatori di qualità per rendere la rosa più competitiva e all’altezza della storia del club. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza di costruire una base solida di calciatori su cui sviluppare il progetto tecnico. Tra i giocatori ritenuti centrali nel suo sistema figurano Ivan Provedel, Adam Marušić, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni. Un gruppo ristretto che rappresenta l’ossatura da cui ripartire. A complicare i piani c’è però la situazione contrattuale di diversi elementi della rosa, con numerosi accordi in scadenza tra il 2026 e il 2027. Un’incertezza che rende più difficile programmare con continuità.

Il clima intorno alla squadra

Un altro tema caro a Sarri riguarda il rapporto tra società e tifosi. L’allenatore ritiene fondamentale ricucire il legame con la piazza per evitare uno stadio Olimpico svuotato di entusiasmo. Il rischio, infatti, è quello di perdere una parte consistente degli abbonati, elemento che inciderebbe anche sull’ambiente in cui la squadra si troverebbe a lavorare.

Gli scenari possibili

La posizione ufficiale del club, espressa dal direttore sportivo Angelo Fabiani, resta quella della continuità. La Lazio ha avviato un nuovo percorso con Sarri e l’idea sarebbe quella di portarlo a termine insieme. Molto dipenderà però dal finale di stagione e dalle valutazioni che farà Lotito. Un eventuale cambio in panchina aprirebbe un nuovo ciclo tecnico dopo le esperienze recenti di Igor Tudor e Marco Baroni.

Il confronto decisivo è rimandato all’estate. Solo allora si capirà se il rapporto tra Sarri e la Lazio potrà continuare oppure se le strade, non senza difficoltà, finiranno per separarsi.