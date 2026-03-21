Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 33ª giornata: Union Brescia per il 2° posto, Ravenna per i tre punti. La guida completa

Serie C, 33ª giornata: Union Brescia per il 2° posto, Ravenna per i tre punti. La guida completaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 09:19Serie C
Claudia Marrone

Dopo i primi verdetti emessi dal precedente turno ed entrambi nel Girone A - promozione del Vicenza in Serie B e retrocessione della Triestina in Serie D -, ha preso il via ieri sera la 33ª giornata di Serie C, che si concluderà poi, come di consueto, nella serata di lunedì, con un ricco programma del Girone C.

GIRONE A
Una retrocessa Triestina ha dato del filo da torcere al Trento, che ha comunque strappato un punto agli alabardati, mentre la Virtus Verona ha steccato anche la gara contro l'AlbinoLeffe: in zona salvezza, ora, starà alla Pro Patria tentare un minimo scatto. È invece bagarre nella parte alta, con il Vicenza ormai sereno e il Brescia smanioso di vincer per blindare il secondo posto al quale il prima citato Trento si è avvicinato; a caccia della vittoria perduta, invece, un Novara affetto da 'pareggite'.

GIRONE B
Con il riposo forzato dell'Ascoli, l'Arezzo è tornato ad allungare dal secondo posto in vista dello scontro diretto, mentre la giornata odierna potrebbe dire molto sulla parte bassa della classifica, con un Pontedera sempre più a rischio retrocessione diretta nonostante l'esclusione del Rimini dal torneo che dava una possibilità di salvezza in più: in caso di assenza di punti contro la Pianese, i granata rischiano di chiudere con anticipo una stagione comunque disgraziata.

GIRONE C
Un lunedì di fuoco quello che si prospetta per il raggruppamento, visto che le prime tre forze della classe saranno in campo proprio tra tre giorni ma attenzione anche allo scontro salvezza tra Picerno e Siracusa; contro il Foggia, invece, la Cavese ha l'occasione per mettere un tassello in più verso la salvezza.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202
GIRONE A
Già giocate
Trento-Triestina 2-2
41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3
7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)
Sabato 21 marzo
Ore 14.30 – Giana Erminio-Pergolettese
Ore 14.30 – Union Brescia-Ospitaletto
Ore 17.30 – Pro Vercelli-Lumezzane
Ore 17.30 – Renate-Vicenza
Domenica 22 marzo
Ore 12.30 – Pro Patria-Lecco
Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella
Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 58, Trento 55*, Lecco 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane 44, AlbinoLeffe 43*, Giana Erminio 42, Inter U23 42, Pro Vercelli 41, Novara 41, Ospitaletto 37, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19, Triestina 5*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Bra-Arezzo 0-4
40' e 62' Cianci, 71' e 90' [rig.] Ravasio
Perugia-Torres 1-1
37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)
Ternana-Sambenedettese 1-1
60' [rig.] Panico (T), 88' Zini (S)
Sabato 21 marzo
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Vis Pesaro
Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Gubbio
Ore 14.30 – Pianese-Pontedera
Ore 17.30 – Campobasso-Forlì
Ore 17.30 – Carpi-Pineto
Ore 17.30 – Ravenna-Livorno
Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70*, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Ternana 43*, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 32*, Torres 31**, Sambenedettese 29**, Bra 26*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 21 marzo
Ore 14.30 – Atalanta U23-Casertana
Domenica 22 marzo
Ore 12.30 – Cavese-Foggia
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano
Ore 14.30 – Cosenza-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Picerno
Ore 14.30 – Sorrento-Crotone
Ore 14.30 – Trapani-Potenza
Lunedì 23 marzo
Ore 20.30 – Catania-Casarano
Ore 20.30 – Monopoli-Benevento
Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, risultati 33ª giornata: stravince l'Arezzo, pari tra Perugia e Torres. Le... Serie C, risultati 33ª giornata: stravince l'Arezzo, pari tra Perugia e Torres. Le classifiche
Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina... Serie C, i risultati parziali della 33ª giornata: Arezzo in vantaggio. Triestina avanti sul Trento
Serie C, 33ª giornata: occasione Arezzo, nel Girone C lunedì di fuoco. La guida completa... Serie C, 33ª giornata: occasione Arezzo, nel Girone C lunedì di fuoco. La guida completa
Altre notizie Serie C
Serie C, 33ª giornata: Union Brescia per il 2° posto, Ravenna per i tre punti. La... Serie C, 33ª giornata: Union Brescia per il 2° posto, Ravenna per i tre punti. La guida completa
Torres, Greco e il pari amaro di Perugia: "Non mi spiego l'episodio finale, ma ormai... Torres, Greco e il pari amaro di Perugia: "Non mi spiego l'episodio finale, ma ormai è andata"
Arezzo, Bucchi frena facili entusiasmi: "Con l’Ascoli giocheremo come se fossimo... Arezzo, Bucchi frena facili entusiasmi: "Con l’Ascoli giocheremo come se fossimo a pari punti"
La Pianese vuole sfatare il tabù Pontedera. Birindelli: "Le squadre libere di testa... La Pianese vuole sfatare il tabù Pontedera. Birindelli: "Le squadre libere di testa son pericolose"
Il Trento non vince, ma accorcia dall'Union Brescia: lotta per il 2° posto tutt'altro... Il Trento non vince, ma accorcia dall'Union Brescia: lotta per il 2° posto tutt'altro che chiusa
Curado sogna il 1° posto con l'Ascoli, l'Arezzo risponde presente: countdown per... Curado sogna il 1° posto con l'Ascoli, l'Arezzo risponde presente: countdown per il big match
Serie C, risultati 33ª giornata: stravince l'Arezzo, pari tra Perugia e Torres. Le... Serie C, risultati 33ª giornata: stravince l'Arezzo, pari tra Perugia e Torres. Le classifiche
I tifosi della Ternana sbottano contro la proprietà: "Di fronte all’ennesimo circo... I tifosi della Ternana sbottano contro la proprietà: "Di fronte all’ennesimo circo imprenditoriale"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Torna Chiesa, novità Palestra, out Vicario. Italia, i 28 convocati di Gattuso: c'è Tonali
Immagine top news n.2 Da Parma-Cremonese a Fiorentina-Inter: le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A
Immagine top news n.3 Focolaio di pertosse per il Sassuolo, la Juve aspetta il rinnovo di Spalletti: "Sosta momento corretto"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica: l'Udinese supera il Sassuolo, Genoa comunque a +9 sulla Cremonese
Immagine top news n.5 Tutti i numeri del Napoli con e senza Scott McTominay in campo nella stagione 2025-26
Immagine top news n.6 Chi è Paul Mendy, il talento classe 2007 che il Cagliari ha fatto esordire contro il Napoli
Immagine top news n.7 Il Napoli mette la quarta ed è secondo: altra vittoria di misura, a Cagliari decide McTominay
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.2 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.3 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus-Sassuolo si gioca: non ci sono gli estremi per il rinvio della partita di stasera
Immagine news Serie A n.2 Napoli, scudetto ancora possibile? Coi big è un'altra cosa, fattore Conte determinante
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus a Perth? Niente Serie A, possibile amichevole la prossima estate
Immagine news Serie A n.4 Rapporti agitati a Roma, qualcuno pagherà? I Friedkin non vogliono ripartire da zero
Immagine news Serie A n.5 Inter, Lautaro ci sarà a Firenze ma solo per sostenere i compagni: punta la Roma
Immagine news Serie A n.6 Giochisti o risultatisti? Zazzaroni trova una nuova dicotomia: "Perdenti e bad loser"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 32ª giornata: Monza-Venezia è il big match, Samp-Avellino per la vita
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Modena-Mantova: sfida al Braglia, prova del nove per Modesto.
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Monza-Venezia: prima contro seconda, ecco la sfida per la promozione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Padova-Palermo: all'Euganeo una sfida tra squadre in cerca di riscatto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Juve Stabia-Spezia: partita molto delicata per Roberto Donadoni
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Cesena-Catanzaro: prima in casa per Cole, ospiti per blindare i playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 33ª giornata: Union Brescia per il 2° posto, Ravenna per i tre punti. La guida completa
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco e il pari amaro di Perugia: "Non mi spiego l'episodio finale, ma ormai è andata"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, Bucchi frena facili entusiasmi: "Con l’Ascoli giocheremo come se fossimo a pari punti"
Immagine news Serie C n.4 La Pianese vuole sfatare il tabù Pontedera. Birindelli: "Le squadre libere di testa son pericolose"
Immagine news Serie C n.5 Il Trento non vince, ma accorcia dall'Union Brescia: lotta per il 2° posto tutt'altro che chiusa
Immagine news Serie C n.6 Curado sogna il 1° posto con l'Ascoli, l'Arezzo risponde presente: countdown per il big match
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.3 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.5 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
Immagine news Calcio femminile n.6 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince