Serie C, 33ª giornata: Union Brescia per il 2° posto, Ravenna per i tre punti. La guida completa

Dopo i primi verdetti emessi dal precedente turno ed entrambi nel Girone A - promozione del Vicenza in Serie B e retrocessione della Triestina in Serie D -, ha preso il via ieri sera la 33ª giornata di Serie C, che si concluderà poi, come di consueto, nella serata di lunedì, con un ricco programma del Girone C.

GIRONE A

Una retrocessa Triestina ha dato del filo da torcere al Trento, che ha comunque strappato un punto agli alabardati, mentre la Virtus Verona ha steccato anche la gara contro l'AlbinoLeffe: in zona salvezza, ora, starà alla Pro Patria tentare un minimo scatto. È invece bagarre nella parte alta, con il Vicenza ormai sereno e il Brescia smanioso di vincer per blindare il secondo posto al quale il prima citato Trento si è avvicinato; a caccia della vittoria perduta, invece, un Novara affetto da 'pareggite'.

GIRONE B

Con il riposo forzato dell'Ascoli, l'Arezzo è tornato ad allungare dal secondo posto in vista dello scontro diretto, mentre la giornata odierna potrebbe dire molto sulla parte bassa della classifica, con un Pontedera sempre più a rischio retrocessione diretta nonostante l'esclusione del Rimini dal torneo che dava una possibilità di salvezza in più: in caso di assenza di punti contro la Pianese, i granata rischiano di chiudere con anticipo una stagione comunque disgraziata.

GIRONE C

Un lunedì di fuoco quello che si prospetta per il raggruppamento, visto che le prime tre forze della classe saranno in campo proprio tra tre giorni ma attenzione anche allo scontro salvezza tra Picerno e Siracusa; contro il Foggia, invece, la Cavese ha l'occasione per mettere un tassello in più verso la salvezza.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202

GIRONE A

Già giocate

Trento-Triestina 2-2

41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)

Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3

7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Giana Erminio-Pergolettese

Ore 14.30 – Union Brescia-Ospitaletto

Ore 17.30 – Pro Vercelli-Lumezzane

Ore 17.30 – Renate-Vicenza

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Pro Patria-Lecco

Ore 14.30 – Novara-Alcione Milano

Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Cittadella

Ore 17.30 – Inter U23-Dolomiti Bellunesi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 78, Brescia 58, Trento 55*, Lecco 54, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane 44, AlbinoLeffe 43*, Giana Erminio 42, Inter U23 42, Pro Vercelli 41, Novara 41, Ospitaletto 37, Arzignano 37, Dolomiti Bellunesi 35, Pergolettese 33, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19, Triestina 5*

N.B. - * una gara in più

Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Bra-Arezzo 0-4

40' e 62' Cianci, 71' e 90' [rig.] Ravasio

Perugia-Torres 1-1

37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)

Ternana-Sambenedettese 1-1

60' [rig.] Panico (T), 88' Zini (S)

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Vis Pesaro

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Gubbio

Ore 14.30 – Pianese-Pontedera

Ore 17.30 – Campobasso-Forlì

Ore 17.30 – Carpi-Pineto

Ore 17.30 – Ravenna-Livorno

Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70*, Ascoli 65*, Ravenna 58*, Pineto 45, Campobasso 45, Pianese 43, Juventus Next Gen 43, Ternana 43*, Gubbio 42, Vis Pesaro 42, Livorno 37*, Forlì 35, Guidonia Montecelio 35, Carpi 34*, Perugia 32*, Torres 31**, Sambenedettese 29**, Bra 26*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

** due gare in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 21 marzo

Ore 14.30 – Atalanta U23-Casertana

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 – Cavese-Foggia

Ore 14.30 – Audace Cerignola-Giugliano

Ore 14.30 – Cosenza-Latina

Ore 14.30 – Siracusa-Picerno

Ore 14.30 – Sorrento-Crotone

Ore 14.30 – Trapani-Potenza

Lunedì 23 marzo

Ore 20.30 – Catania-Casarano

Ore 20.30 – Monopoli-Benevento

Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 64, Salernitana 57, Cosenza 56, Casertana 53, Crotone 51, Audace Cerignola 48, Monopoli 47, Casarano 43, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Latina 35, Cavese 35, Sorrento 33, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 24, Trapani 24, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva