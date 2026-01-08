Serie C, aumenta il pubblico negli stadi: 8,6% in più rispetto a un anno fa

La Lega Pro con un comunicato sui propri canali social ha annunciato che nell'ultimo anno c'è stato un incremento importante del pubblico negli stadi con 120mila presenze in più che vale un bel 8,6% in più. Un aumento ancora maggiore se si considera l'annata 2022/23: da allora infatti c'è stata una crescita di quasi il 50% delle presenze nei vari stadi. Questo il comunicato:

"Ben 120mila spettatori in più nel girone di andata della Serie C Sky Wifi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un incremento, in termini percentuali, dell‘8,6%, con un milione e 575mila unità paganti e abbonati in confronto al milione e 451mila della passata stagione.

Prendendo a riferimento il campionato 2022-23, il flusso di spettatori in Serie C è cresciuto addirittura del 49%, a conferma dell’importante seguito verso una Serie C Sky Wifi con tanti giovani italiani, con giocate spettacolari ogni weekend e sempre più visibile in Italia e all’estero.

I progressi vanno oltre il campo, coinvolgendo una fanbase digitale sempre più attiva sui social: la Serie C conta più di 330mila followers sulle tre principali piattaforme, con aumento medio del 30%. Crescono infine anche le visualizzazioni mensili su YouTube, che fanno segnare un +17% rispetto al precedente campionato".