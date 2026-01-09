Cesena, nuova idea per la corsia destra: piace Pietrelli. Attualmente è al Venezia
Con la cessione di Emanuele Adamo allo Spezia, appena ufficializzata dal club ligure, il Cesena è alla caccia di un sostituto sulla corsia di destra di centrocampo e avrebbe messo nel mirino un giovane di proprietà della Juventus che in questa prima metà della stagione ha trovato poco spazio in Serie B.
Si tratta, come riporta Tuttosport, di Alessandro Pietrelli del Venezia dove è sceso in campo in solo cinque occasioni quest’anno. Per questo motivo nel corso della finestra invernale di trasferimenti il classe 2003 potrebbe cambiare casacca per andare a giocare con maggiore continuità con il Cesena pronto ad accoglierlo. Pietrelli conosce bene la Serie B visto che in passato l’ha giocata anche con la maglia della Feralpisalò collezionando 15 presenze e mettendo a segno un gol.
