TMW Torino, oggi la rifinitura prima dell'Atalanta: tre in dubbio, decisione dopo l'allenamento

In casa Torino è già tempo di voltare pagina, e farlo in fretta. La sconfitta interna rimediata mercoledì sera contro l’Udinese ha lasciato inevitabilmente qualche scoria, ma il calendario non concede pause. I granata sono infatti attesi da un’altra prova complicatissima, l’insidiosa trasferta alla New Balance Arena contro un’Atalanta che, numeri e prestazioni alla mano, rappresenta una delle squadre più in forma del campionato.

Per preparare al meglio l’impegno di Bergamo, questo pomeriggio la squadra si ritroverà al Filadelfia per l’allenamento di rifinitura, una seduta fondamentale per limare gli ultimi dettagli tattici e ritrovare compattezza, sia mentale che fisica, dopo il passo falso dell’ultimo turno.

Restano però da sciogliere alcuni nodi legati alle condizioni di diversi elementi della rosa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sono ancora in dubbio Marcus Pedersen, Gvidas Gineitis ed Emirhan Ilkhan. I tre calciatori non sono al meglio e la loro eventuale convocazione verrà valutata solo al termine dell’allenamento odierno, quando lo staff medico fornirà indicazioni più precise sulle loro condizioni.