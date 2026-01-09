Pescara e Venezia trattano per Dagasso: si cerca di limare la distanza sul cartellino

Il Venezia spinge per portare il laguna il centrocampista Matteo Dagasso, classe 2004 che in questa stagione è sceso in campo in 16 occasioni con una rete e quattro assist a referto. Come riporta Rete 8 infatti il club abruzzese chiede due milioni di euro, con bonus compresi pari a cinquecentomila euro, mentre il club veneto offre una base fissa leggermente inferiore con bonus però più difficili da raggiungere. Al giocatore invece sarebbe stato proposto un contratto di quattro anni e mezzo con scadenza dunque al 2030.

Nell’affare potrebbe inoltre rientrare il prestito secco dell’attaccante ceco Daniel Fila che è considerato il profilo ideale per il reparto offensivo di Gorgone, che sta riflettendo sulla proposta. Qualora arrivasse la fumata bianca l’ingaggio del classe 2002 sarebbe pagato interamente dagli arancioneroverdi.