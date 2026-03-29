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Serie C, colpo Ravenna. Pari tra Pineto-Samb e Picerno-Monopoli

Serie C, colpo Ravenna. Pari tra Pineto-Samb e Picerno-Monopoli
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le tre gare delle 20.30 valide per la 34ª giornata di Serie C. Nel Girone B colpo esterno del Ravenna, che espugna il campo dell’Gubbio grazie a una doppietta di Fischnaller. Un successo pesante che accende ulteriormente la corsa ai vertici: i giallorossi si portano infatti a un solo punto dalla seconda posizione occupata dall’Ascoli , rendendo ancora più atteso il big match di domani tra la capolista Arezzo e proprio i bianconeri.

Sempre nel Girone B termina senza reti la sfida tra Pineto e Sambenedettese. Un punto che permette agli abruzzesi di agganciare il Campobasso a quota 49, mentre i marchigiani restano terzultimi, a tre lunghezze dal Bra e a quattro dalla Torres, in una lotta salvezza sempre più serrata.

Nel Girone C altro pareggio a reti bianche tra Picerno e Monopoli. La gara si complica per gli ospiti, rimasti in dieci per l’espulsione di Manzi nel finale. Il punto consente al Monopoli di agganciare l’Audace Cerignola a quota 51, mentre il Picerno vede ridursi il margine sulla zona playout: il successo del Foggia 1920 contro il Trapani Calcio tiene infatti accesa la lotta nella parte bassa della classifica.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata di Serie C:
Serie C, 34esima giornata
GIRONE A
Sabato 28 marzo
Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1
79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)
Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2
1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)
Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1 38' Plescia (A), 90'+6 Comi (P)
Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo 1-2 45' Cossalter (D), 65' Bernardi (A), 90'+1 Minesso (A)
Pergolettese-Pro Patria 2-1 27' Careccia (PE), 89' Citterio (PP), 90'+1 Aidoo (PE)
Renate-Novara 3-1 15' Calì (R), 24' Lanini (N), 55' Ekuban (R), 68' Bonetti (R)
Triestina-Virtus Verona 5-0 32' Jónsson, 45'+7 D'Urso, 55' Vertainen, 79' Kljajic, 90'+1 Begheldo

Domenica 29 marzo
Vicenza vs Brescia 1-1
45’ Crespi (B), 45’+3’ Rada (V)
Cittadella-Lecco 2-1
12' Metlika (L), 52' Rabbi (C), 83' rig. Castelli (C) - [espulso al 90'+2 Parker (L)]

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 60, Lecco 57, Cittadella 56, Renate 56, Trento 55, Alcione Milano 51, Lumezzane 46, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 44, Inter U23 42, Pro Vercelli 43, Arzignano 43, Ospitaletto 41, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 36, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 8

N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 28 marzo
Torres vs Livorno 3-1
7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)
Domenica 29 marzo
Pontedera vs Bra 0-0
Campobasso-Guidonia Montecelio 2-2
34' Magnaghi (C), 45'+1 Serra (C), 55' Spavone (GM), 85' Frascatore (GM)
Forlì-Pianese 0-0
Vis Pesaro-Perugia 0-1
82' Bacchin
Gubbio-Ravenna 0-2
30' e 76' Fischnaller
Pineto-Sambenedettese 0-0
Lunedì 30 marzo
20:30 Arezzo vs Ascoli

Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 64, Campobasso 49, Pineto 49, Pianese 45, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 37, Forlì 36, Perugia 35*, Carpi 34**, Torres 34*, Sambenedettese 30, Bra 27**, Pontedera 20**

N.B. - * due gare in più
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 marzo
Latina vs Catania 0-1
66’ Bruzzaniti
Potenza vs Salernitana 5-2
3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)
Domenica 29 marzo
Benevento vs Cosenza 1-1
15’ Salvemini (B), 45’+4’ Beretta (C)
Altamura vs Siracusa 1-0
40’ Millico
Crotone vs Audace Cerignola 3-1
49’ Paolucci (A), 51’ e 59’ Musso (C), 70’ Zunno (C)
Foggia vs Trapani 1-0
46’ Staver
Casarano-Giugliano 2-0
45'+4 Grandolfo, 55' Leonetti
AZ Picerno-Monopoli 0-0
Lunedì 30 marzo
20:30 Casertana vs Sorrento

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77*, Catania 68*, Salernitana 60*, Cosenza 60*, Casertana 56, Crotone 55*, Audace Cerignola 51*, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 44*, Team Altamura 43*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35*, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27*, Foggia 26*, Siracusa 22*

N.B. - * una partita in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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