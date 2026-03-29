Il padre di Alajbegovic avvisa le italiane: "Molti club interessati a Kerim"

Spauracchio per l’Italia, possibile obiettivo per le italiane. Kerim Alajbegovic è di sicuro il prospetto più interessante della Bosnia ed Erzegovina, prossima avversaria della Nazionale nei playoff per l’accesso ai Mondiali. Nel tempo, il giovane talento è stato accostato diverse volte al Milan, ma anche a Juventus, Roma e Lazio.

A fare chiarezza sul futuro è stato suo padre, Semin, in un’intervista alla Bild: “Molti club sono interessati a Kerim. Abbiamo scelto consapevolmente di firmare con il Bayer Leverkusen, il nostro rapporto con il club e con i responsabili è ottimo. Ora tutti lo amano. Crede tanto nelle sue qualità, questo è merito anche del ct della Bosnia Barbarez e del direttore sportivo Spahic: gli danno molta fiducia e lui ricambia".

Nei giorni scorsi, il Bayer Leverkusen ha ufficializzato di aver esercitato la clausola di ricompra di Alajbegovic dal Salisburgo, dove è sbocciato. Non vuol dire che una sua cessione sia del tutto da escludere: chi lo vorrà, però, dovrà trattare con le Aspirine. Decisamente complicato.