Lecco, Valente: "Oggi gli episodi ci hanno penalizzati, oggi avrei preso almeno un punto"

Si interrompe dopo tre risultati utili consecutivi la striscia positiva del Lecco, sconfitto dal Cittadella in una gara che lascia comunque diversi spunti positivi ma anche qualche rimpianto. La formazione lariana rischia ora di perdere posizioni in classifica, con il terzo posto minacciato anche da Renate e Trento, entrambe a breve distanza, mentre il calendario e il recupero contro l'Inter U23 potrebbero risultare decisivi.

Nel post-partita, il tecnico Federico Valente ha analizzato così la prestazione: "Complimenti al Cittadella che ha vinto, ma complimenti soprattutto ai miei ragazzi. Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dominato per larghi tratti, con intensità, aggressività, buon palleggio e pericolose ripartenze. L’unico neo è stato un calo di 5-10 minuti all’inizio del secondo tempo, nel quale abbiamo preso l’1-1."

Valente ha poi sottolineato il peso degli episodi: "L’episodio ci ha tolto il gol su un fuorigioco che, rivedendo tutte le immagini, secondo me non c’era. E poi c’era anche un rigore per noi. Dispiace perché al minimo questo punto oggi l’avrei preso".

Nonostante la sconfitta, il tecnico ha evidenziato anche gli aspetti su cui costruire: "Se avessimo fatto il 2-0 nel primo tempo la partita sarebbe cambiata completamente. Dobbiamo migliorare nella gestione delle occasioni e nelle scelte negli ultimi metri. L’arbitro non lo posso cambiare, ma possiamo incidere noi sfruttando meglio le situazioni che creiamo", ha concluso.