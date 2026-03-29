Locatelli a cena con gli interisti, tifosi della Juve polemici. Balzarini: "Fuori dal mondo"

Una cena fiorentina vale un polverone social a Manuel Locatelli. Diversi tifosi della Juventus non hanno gradito che il capitano bianconero, in una sera libera concessa dal Gennaro Gattuso, abbia deciso di passare la serata a cena in un gruppo sostanzialmente composto da calciatori dell’Inter. C’erano, oltre a Locatelli e Guglielmo Vicario (peraltro obiettivo dell’Inter): Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Pio Esposito. Tutti, ovviamente, impegnati in questi giorni in Nazionale.

Alla polemica, non brillantissima, ha risposto anche Gianni Balzarini, giornalista che da anni segue la Juventus, sul suo canale YouTube: "Si è scatenato un putiferio, ma veramente pensate che Rivera e Mazzola non si frequentassero? Graziani e Scirea se si trovavano per strada a Torino non si salutavano, non bevevano un caffè assieme? Bettega e Pulici si sputavano in faccia se si incontravano per strada, secondo voi? Non so. Eh, la butto lì.

Usciamo da questa idea che è tipicamente del tifoso, secondo la quale se due giocano in squadre rivali tra di loro non possono coltivare un'amicizia. Amicizia forse è una parola grossa, ma non possano frequentarsi anche solo per una cena. In questo caso era una cena della Nazionale: se escono a mangiare, evidentemente si sono formati un po' di gruppi ed è probabile che Locatelli non gradisse il programma che avevano Cambiaso e Gatti. Cosa devono fare? Uscire solo juventini da una parte, gli interisti dall'altra, i milanisti da quest'altra e Politano da solo…

Ma ragazzi, ma è andato a mangiare, ma voi pensate veramente che laddove c'è un odio tra due tifoserie ci sia allo stesso modo l'odio tra i calciatori di due squadre? No, perché veramente, non è così, ma non è mai stato così. Poi ci sono delle antipatie all'interno della stessa squadra, magari ci sono due giocatori della stessa squadra che si stanno antipatici o ci sono antipatie anche tra squadre rivali, per carità, ma normalmente nella media sono colleghi di lavoro. Colleghi di lavoro. Non ragionano come i tifosi, sono professionisti, non ragionano come i tifosi, ragazzi. E adesso montare su tutto sto casino perché Locatelli va a mangiare in una tavolata con prevalenza di giocatori interisti mi sembra fuori dal mondo. Fuori dal mondo".