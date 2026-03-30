Pianese, Birindelli: "Bilancio positivo nonostante le difficoltà, tenuto il passo"

Ottavo risultato utile consecutivo per la Pianese, che esce dal 'Morgagni' con uno 0-0 contro il Forlì al termine di una gara intensa e condizionata anche dalle difficoltà di formazione. Un punto prezioso, soprattutto per il momento della stagione e per le condizioni con cui la squadra si è presentata alla sfida.

Nel post-partita, il tecnico Alessandro Birindelli ha sottolineato la prova dei suoi: “Il bilancio per noi è positivo. Nonostante tutte le difficoltà, i ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento e professionalità”. Una prestazione di sacrificio contro un avversario ritenuto tra i più organizzati del girone, capace di imporre ritmo e occupare con qualità la metà campo offensiva.

La Pianese ha saputo soffrire, ma anche rendersi pericolosa, soprattutto nel primo tempo, quando sono arrivate le occasioni migliori non concretizzate. Nella ripresa, invece, la squadra si è abbassata, anche per via della stanchezza e delle rotazioni limitate: “Non avevamo più energia per alzarci, abbiamo preferito restare compatti”, ha spiegato Birindelli.

Determinante anche l’aspetto tattico: evitare una pressione alta per non sprecare energie e sfruttare invece gli spazi lasciati dal Forlì in fase offensiva. Una scelta obbligata dalle condizioni fisiche e numeriche della rosa.

Il pareggio consente comunque alla Pianese di non perdere terreno in un momento chiave del campionato. “Era importante non perdere il passo”, ha concluso.