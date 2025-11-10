Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frosinone, rinnova Palmisani: il giovane portiere ha prolungato fino al 2029

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:04Serie B
Rinnovo in casa Frosinone. Come fa sapere il club ciociaro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il portiere classe 2004 Lorenzo Palmisani ha prolungato il suo contratto con il Frosinone fino al 30 giugno 2029. Di seguito la nota del club:

"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Lorenzo Palmisani per il prolungamento di contratto. Il portiere classe 2004 vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2029".

