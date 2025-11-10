TMW Radio Caputi: "Napoli, Conte da inizio anno è insofferente. Non si cambierà ma..."

A commentare la Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Massimo Caputi.

Cosa non ha funzionato tra Juric e Atalanta?

"Mi dispiace dal punto di vista umano, sono tre insuccessi di fila che possono segnare la carriera di un allenatore. Come a Roma e a Bergamo, al di là dell'eredità pesante, non è riuscito ad entrare in sintonia con i giocatori. L'Atalanta è un'altra squadra rispetto a quella che siamo stati abituati a vedere e i risultati parlano chiaro".

Che ne pensa delle parole di Conte dopo il ko di Bologna?

"Conte è insofferente da inizio stagione, prima perchè era dato favorito, poi per il mercato, poi le prestazioni della squadra. Una verità è che non è entrato nella testa e nei cuori dei calciatori. Soprattutto per i nuovi entrati, che dovevano dare quel qualcosa in più. Ma Conte fa fatica a tenere il doppio impegno. La situazione è complicata, perché se non arrivano i risultati o si fa una stagione pessima come quella di due anni fa o si cambia l'allenatore, ma non la immagino quest'ultima. A meno che non dica basta Conte. Nonostante tutto, si chiama in causa anche lui, però se dici certe cose o cambi i giocatori o va via il tecnico. E' da inizio stagione che mostra malessere, non so se ha capito qualcosa dall'inizio".