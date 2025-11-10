Non solo Chiesa, Gattuso parla anche degli altri assenti: "Zaniolo, Palestra e Berardi..."

Federico Chiesa non è stato l'unico assente dalla lista dei convocati di cui ha parlato il commissario tecnico Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano. "Gente come Zaniolo, Palestra e tanti altri giocatori hanno fatto cose interessanti. Poi le scelte vengono fatte con un criterio e mi piace lavorare con chi è qui da un po' di tempo, ma le porte di Coverciano sono aperte per tutti. Guardiamo tutti", ha dichiarato il CT.

In un altro passaggio Gattuso ha poi risposto alla domanda sull'assenza di Domenico Berardi, capitano del Sassuolo ieri protagonista del 3-0 conquistato a Bergamo contro l'Atalanta con due gol e un assist: "Per Berardi vale lo stesso discorso fatto per altri, nessuno mette in dubbio le sue qualità. Lo sto seguendo, so cosa ci può dare ma poi faccio delle scelte. Sappiamo le sue qualità, vediamo".

L'elenco dei convocati

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).