Serie C, Rabbi non basta al Cittadella. Colpo salvezza della Pergolettese: Triestina ko
Nei quattro incontri del Girone A di Serie C arriva una vittoria fondamentale per la Pergolettese nello scontro diretto con la Triestina. Un risultato che praticamente condanna gli alabardati alla retrocessione in Serie D. Vittoria anche per la Giana Erminio che stende 1-0 la Pro Vercelli, mentre il Novara conquista un pari prezioso allo scadere contro l'Arzignano. Infine il Cittadella che non va oltre al 2-2 contro l'Ospitaletto nonostante vada due volte in vantaggio con Rabbi.
Di seguito il programma completo e le classifiche:
SERIE C, 29ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 27 febbraio
Arzignano Valchiampo – Novara 1-1
45’+1’ rig. Bernardi, 90’+3’ Valdes (N)
Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2
7’ e 54’ Rabbi (C), 9’ Bertoli (O), 68’ Gobbi (O)
Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0
65’ Samele (G)
Pergolettese – Triestina 2-0
19’ aut. Anzolin, 49’ Tremolada
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Renate
Ore 14.30 – Union Brescia - Lecco
Ore 17.30 – Pro Patria - Virtus Verona
Ore 17.30 – Trento - Lumezzane
Ore 20.30 – Inter U23 - Alcione Milano
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 69, Union Brescia 53, Lecco 50, Trento 47, Alcione Milano 46, Cittadella 46*, Renate 45, Inter U23 40, Lumezzane 39, Giana Erminio 38*, Pro Vercelli 38*, Novara 35*, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33*, Arzignano Valchiampo 31*, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 29*, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4*
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
* una gara in più
GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Forlì - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Pineto
Ore 20.30 – Ascoli - Carpi
Ore 20.30 – Sambenedettese - Livorno
Domenica 1° marzo
Ore 14.30 – Bra - Pianese
Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera
Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna (Diretta Rai Play)
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio
Ore 17.30 – Ternana - Campobasso
Riposa – Juventus Next Gen
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 62*, Ravenna 55, Ascoli 53, Ternana 39*, Campobasso 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 38, Pineto 36*, Livorno 34, Gubbio 33*, Vis Pesaro 32*, Carpi 32, Guidonia Montecelio 32*, Forlì 30*, Bra 25, Torres 25, Perugia 24*, Sambenedettese 24, Pontedera 17*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Cavese - Audace Cerignola
Ore 14.30 – Trapani - Atalanta U23
Ore 17.30 – Picerno - Team Altamura
Ore 17.30 – Foggia - Casarano
Domenica 1° marzo
Ore 12.30 – Potenza - Benevento
Ore 12.30 – Siracusa - Casertana
Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento
Ore 14.30 – Giugliano - Latina
Ore 14.30 – Monopoli - Crotone
Ore 14.30 – Salernitana - Catania
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 64, Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43, Audace Cerignola 42, Potenza 37, Casarano 36, Team Altamura 36, Sorrento 33, Atalanta U23 31, Picerno 29, Trapani 28, Latina 28, Cavese 28, Giugliano 24, Foggia 22, Siracusa 17
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
