Pisilli: "La Roma è una big, ci sta giocare meno a volte. Io lavoro per farmi trovare pronto"
TUTTO mercato WEB
Nicolò Pisilli, centrocampista della Roma, dopo la vittoria contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo stati molto bravi a tenere il campo, abbiamo giocato con grande intensità e abbiamo a tratti espresso anche un buon calcio. Siamo molto felici di questa vittoria e di questi tre punti".
Hai la sensazione che stai facendo uno step in più?
"Io cerco di migliorarmi giorno per giorno. Ci sono periodi in cui giochi un po' meno perché siamo in una grande squadra e ci sono compagni forti, ma io cerco di non perdere il focus per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa".
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini: "Malen farà un sacco di gol, per raggiungere gli obiettivi serve un attacco prolifico"
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Totti all'Olimpico: il Pupone è allo stadio per Roma-Cagliari, dopo le parole di Ranieri sul ritorno
Serie A
Roma, Gasperini: "Malen farà un sacco di gol, per raggiungere gli obiettivi serve un attacco prolifico"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile