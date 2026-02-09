Pisilli: "La Roma è una big, ci sta giocare meno a volte. Io lavoro per farmi trovare pronto"

Nicolò Pisilli, centrocampista della Roma, dopo la vittoria contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo stati molto bravi a tenere il campo, abbiamo giocato con grande intensità e abbiamo a tratti espresso anche un buon calcio. Siamo molto felici di questa vittoria e di questi tre punti".

Hai la sensazione che stai facendo uno step in più?

"Io cerco di migliorarmi giorno per giorno. Ci sono periodi in cui giochi un po' meno perché siamo in una grande squadra e ci sono compagni forti, ma io cerco di non perdere il focus per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa".