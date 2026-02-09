Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Malen: "Bello fare un gol alla Totti nello stadio di Totti, ho visto tante sue reti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:59Serie A
Pierpaolo Matrone

Donyell Malen, attaccante della Roma, trascinatore con una doppietta nel successo contro il Cagliari, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono molto contento di aver segnato i primi gol qui all'Olimpico, anche per questo meraviglioso pubblico che trasmette grandi sensazioni. E' bellissimo fare un gol alla Totti nello stadio di Totti, sapevo che era qui perché l'ho visto nel maxischermo. In passato ho visto tantissimi suoi gol".

A quanti gol vuoi arrivare? Sei già a tre.
"Sono arrivato a metà stagione, è difficile dare un numero, ma non voglio mettermi limiti e aiutare la squadra il più possibile".

