Bravi tutti, ma il vero successo di Gasp è Celik: che aspetta la Roma?

Bravi tutti, a Roma. I giallorossi battono il Cagliari senza mai tremare, Donyell Malen segna il suo primo gol (e anche il secondo) all’Olimpico dall’arrivo in Italia e Mile Svilar conclude un’altra partita senza incassare reti. Conteggio da aggiornare: sono undici, il portiere giallorosso deve comunque inseguire Yann Sommer (Inter) e Jean Butez (Como) a quota 12. Bravi tutti, ma c’è un giocatore che è la vera fotografia dell’effetto Gasperini.

Ma che Celik stiamo vedendo? Spesso criticato nella Capitale, il laterale turco infila l’altra grande prestazione del suo campionato. È lui l’autentica rivelazione della stagione romanista: arrivato nel 2022, sembrava né carne né pesce. L’arrivo di Gian Piero Gasperini l’ha trasformato: prima da braccetto, poi da esterno. Non ha sbagliato una partita e anche stasera è stato tra i migliori. Difficile trovare un altro elemento della rosa tanto migliorato.

E il rinnovo… Per ora, in alto mare. Dall’entourage di Celik, nonostante le sirene - c’è anche la Juventus, oltre a club di Premier League - filtra un messaggio chiaro: sarebbe la priorità. Ma la dirigenza giallorossa non ha ancora messo sul piatto un’offerta economica concreta. Più passano le settimane, più diventa difficile che possa essere accettata, se e quando arriverà. Chissà cosa aspettano a Roma.