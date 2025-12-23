Giugliano, innesto in arrivo per la difesa: accordo con Marchisano dell'Avellino
Arriva dalla Serie B il primo innesto per la retroguardia del Giugliano di Ezio Capuano per il mercato di gennaio.
Stando a quanto riportato da SkySport i Tigrotti hanno definito l'accordo con l'Avellino del difensore classe 2004 Matteo Marchisano.
Marchisano (21) è approdato al 'Partenio - Lombardi' la scorsa estate dal Napoli. Il club partenopeo nelle ultime stagioni lo ha ceduto in prestito a Pro Sesto, Potenza e Cavese.
