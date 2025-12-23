Serie C, si è concluso ieri il girone di andata. Solo il Vicenza stacca dalle rispettive rivali

Con la serata di venerdì 19 dicembre, ha preso il via la 19ª giornata del campionato di Serie C, ultima del girone di andata, che si è conclusa poi nella serata di ieri, con l'Union Brescia che, nel Girone A, batte l'Inter U23 e accorcia dal secondo posto occupato dal Lecco: la formazione bluceleste, adesso, è a -1, ma la vetta rimane salda al Vicenza, che stacca di 12 punti dai lombardi.

Scendendo al Girone B, riposa l'Arezzo - che avrebbe dovuto affrontare l'escluso Rimini, ma rimane in vetta, mentre nel Girone C il Benevento rimane incollato al Catania primo però grazie agli scontri diretti.

Di seguito, il programma completo del turno

SERIE C, 19ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0

65' Cappelletti (T), 90' Dalmonte (T)

Albinoleffe-Alcione Milano 2-0

5' Potop (A), 14' De Paoli (A)

Pro Patria-Renate 0-3

2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj

Virtus Verona-Lumezzane 0-0

Vicenza-Triestina 1-0

73' Tribuzzi (V)

Pro Vercelli-Arzignano 0-5

1' e 69' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 88' Lakti (A)

Giana Erminio-Cittadella 0-2

71' Cecchetto, 81' Amatucci

Lecco-Pergolettese 1-0

52' Sipos

Novara-Ospitaletto 0-3

55' Bertoli, 67' Gualandris, 81' Sinn

Union Brescia-Inter U23 2-0

90'+3 Silvestri, 90'+7 Cazzadori

Classifica - Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

1' [aut.] Stellato (C), 7' Zuppel (GM)

Torres-Arezzo 1-1

9' Starita (T), 72' Ravasio (A)

Livorno-Pontedera 2-2

25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 73' Faggi (P)

Pineto-Gubbio 1-0

39' Pellegrino

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

74' e 89' Primasso

Ascoli-Campobasso 0-0

Bra-Juventus Next Gen 1-1

5' Baldini (B), 49' Puczka (J)

Pianese-Ternana 0-0

Perugia-Forlì 4-0

18' [rig.] e 44' [rig.] Manzari, 20' Montevago, 69' Joselito

Riposa: Ravenna

Classifica - Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Benevento 0-4

10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani

Cosenza-Cavese 2-1

7' Langella (CO), 53' Kouan (CO), 75' Orlando (CA)

Giugliano-Casertana 0-3

26' Heinz, 27' Bentivegna, 64' Bacchetti

Salernitana-Foggia 2-1

21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)

Sorrento-Picerno 1-1

60' Esposito (A), 90+4' Sabbatani (S)

Catania-Atalanta U23 2-0

32' e 71' [rig.] Jimenez (C)

Latina-Crotone 1-1

13' [aut.] Calabrese (C), 69' Parigi (L)

Monopoli-Potenza 2-1

47' Adjapong (P), 80' e 90+5' Tirelli (M)

Casarano-Team Altamura 1-0

2' Maiello

Siracusa-Trapani 3-0

10' e 56 Contini, 45+1' Ba

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva