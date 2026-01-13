Serie C, gli arbitri della 22ª giornata. Cosenza-Crotone a Leone di Barletta
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 22ª giornata del campionato di Serie C
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Vicenza: Angelillo di Nola
Cittadella-Pergolettese: Bozzetto di Bergamo
Dolomiti Bellunesi-Lecco: D'Eusanio di Faenza
Inter U23-Virtus Verona: Cerea di Bergamo
Lumezzane-Alcione Milano: Zoppi di Firenze
Ospitaletto-Triestina: Palmieri di Brindisi
Pro Patria-Giana Erminio: Restaldo di Ivrea
Pro Vercelli-Union Brescia: Renzi di Pesaro
Renate-AlbinoLeffe: Leorsini di Terni
Trento-Novara: Di Mario di Ciampino
GIRONE B
Bra-Ravenna: Viapiana di Catanzaro
Campobasso-Carpi: Liotta di Castellammare di Stabia
Forlì-Sambenedettese: Burlando di Genova
Giudonia Montecelio-Livorno: Vailati di Crema
Juventus Next Gen-Ascoli: Dini di Città di Castello
Perugia-Gubbio: Silvestri di Roma 1
Pianese-Torres: Eremitaggio di Ancona
Pontedera-Pineto: Galiffi di Alghero
Vis Pesaro-Arezzo: Drigo di Portogruaro
Riposa: Ternana
GIRONE C
Atalanta U23-Salernitana: Lovison di Padova
Benevento-Casarano: Di Cicco di Lanciano
Cavese-Team Altamura: Dorillo di Torino
Cosenza-Crotone: Leone di Barletta
Foggia-Giugliano: Pasculli di Como
Monopoli-Catania: Vingo di Pisa
Picerno-Latina: Picardi di Viareggio
Potenza-Casertana: Ubaldi di Roma 1
Siracusa-Audace Cerignola: Manzo di Torre Annunziata
Trapani-Sorrento: Totaro di Lecce
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.