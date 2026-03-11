Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Importante collaborazione internazionale per l’Ascoli Calcio, che continua ad ampliare i propri orizzonti e questa volta guarda alla Grecia. Da venerdì 3 a domenica 5 aprile, nel weekend di Pasqua, il Club bianconero sarà ospite dell’Olympic FC di Larissa, capoluogo della Tessaglia.
Nei tre giorni di lavoro e confronto presso le strutture dell’Olympic Sports Club, gli allenatori Ludovico Capriotti (Under 15) e Federico Medori (Under 16) guideranno sessioni di allenamento dedicate ai giovani calciatori del club greco e cureranno al tempo stesso la formazione tecnica degli allenatori locali. A coordinare e sviluppare le relazioni tra l’Ascoli Calcio e la società ellenica saranno il Direttore Strategico Andrea Passeri e il Responsabile del Settore Giovanile Camillo Carlini.
Al termine dello stage formativo, i giovani calciatori che si saranno particolarmente distinti avranno l’opportunità di raggiungere Ascoli Piceno e sostenere un periodo di prova al Picchio Village, allenandosi con le formazioni bianconere per essere valutati in un contesto diverso da quello abituale. Per i profili più promettenti si aprirà la concreta possibilità di entrare a far parte del settore giovanile dell’Ascoli Calcio.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.