"Monsieur Coman, come vanno le vacanze?". Deschamps prende in giro l'attaccante

Oggi alle 15:42Calcio estero
di Michele Pavese

Nel giorno del raduno della nazionale francese a Clairefontaine, Didier Deschamps non ha perso occasione per prendere in giro Kingsley Coman, neo-acquisto dell’Al Nassr in Arabia Saudita. Salutando l’ala di 29 anni, il CT ha scherzato: "Monsieur King, ça va les vacances?" ("come vanno le vacanze?"), sottolineando con ironia il livello del campionato saudita. Coman ha replicato con un sorriso: "Ho appena giocato a Baghdad", riferendosi alla trasferta di Champions asiatica contro l’Al-Zawra’a Sports Club, vinta 2-0 l’1 ottobre.

Coman, che ha lasciato il Bayern Monaco a metà agosto dopo otto stagioni, era stato chiamato da Deschamps anche per il raduno di settembre a causa delle assenze di Ousmane Dembélé e Désiré Doué. L’ala ha collezionato la 59ª presenza in nazionale contro l’Islanda lo scorso 9 settembre, mentre la convocazione precedente risaliva al 14 novembre 2024.

Il trasferimento in Arabia Saudita non chiude le porte della nazionale: è stato così con N’Golo Kanté e lo sarà anche per Coman, che ha disputato 9 partite in stagione con l’Al Nassr, siglando 3 gol e 5 assist. Per la Francia, dopo due vittorie nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, il percorso proseguirà al Parc des Princes contro l’Azerbaigian venerdì (20:45) e in Islanda lunedì (20:45). Seguiranno due sfide a novembre contro Ucraina e Azerbaijan.

