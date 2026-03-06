Deferite nuovamente Trapani e Siracusa, ora la C trema di nuovo: si va verso altre esclusioni?

Proprio nel giorno in cui si è giocata la 30ª giornata del campionato di Serie C per quel che riguarda il Girone C, e nel giorno in cui Gigi Fresco, dopo 44 anni, si è "declassato" al ruolo di vice allenatore della Virtus Verona - club di cui è anche presidente -, ecco che sono arrivati due nuovi, ma non nuovi, deferimenti: Siracusa e Trapani sono state deferite al Tribunale Federale Nazionale per violazioni amministrative, situazioni non nuove alle due compagini che sono per altro già penalizzate, rispettivamente con 6 e 15 punti.

Al netto però di questo, viene da chiedersi cosa accadrà a brevissimo, perché, sempre ieri, è stata la firma de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda a ricordare che a breve verrà decisa la sorte del Trapani. Prima ancora del comunicato federale sui deferimenti, il noto giornalista scriveva così sul proprio profilo Facebook: "In arrivo deferimenti per Trapani e Siracusa per mancati pagamenti di Inps e Irpef alla scadenza di febbraio. Al Trapani è contestato anche il pagamento degli stipendi da conti diversi da quelli della società, ma la sua vera priorità va a lunedì 9 quando dovrebbe essere decisa l’esclusione dal campionato per aver saltato le scadenze precedenti".

Ultimo ballo, quindi, quello del weekend per la compagine siciliana? E del Siracusa che ne sarà? Domande che a ora non trovano risposte. Ma la Serie C trema comunque di nuovo. Anche perché il Rimini è già stato escluso. E altre due compagini estromesse sarebbe davvero troppo...