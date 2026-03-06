Buffon: "Ho sentito Bastoni, ho trovato il tutto un po' eccessivo. Il VAR è imprescindibile"

Continua a tenere banco il caso Alessandro Bastoni. Dopo il rosso a Kalulu, il difensore dell'Inter è stato bersagliato da critiche e fischi sia a Lecce sia nel match di Como di Coppa Italia. Sul centrale nerazzurro ha parlato Gianluigi Buffon nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Messaggero: "Ci siamo sentiti. Ho trovato il tutto un po’ eccessivo, la cosa andrà inevitabilmente scemando. Ha chiesto scusa, sta pagando ma molto più di quelle che sono le sue colpe".

E sul VAR ha chiosato: "Inter-Juve è stata la conferma che il VAR è imprescindibile e ci si rende conto che deve intervenire proprio su questioni come quella di Kalulu. Come si fa a non poter intervenire su un errore così grave? Chi può aver concepito una cosa del genere? E’ una procedura che ti fa andar fuori di testa. Se eviti un errore enorme fai del bene al gioco del calcio, non il contrario.

Anche sui contatti c’è qualcosa da riveder: non c’è fallo ad ogni tocco. Chi ha giocato al calcio può aiutare gli arbitri. Ci deve essere un confronto tra le parti. Se si fischia ad ogni contatto, il giocatore lo capisce subito quindi non ti aiuterà e si butterà a terra".