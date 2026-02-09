Perché lo speaker del Via del Mare ha annunciato il gol di Banda chiamandolo Giuseppe

Si scrive Lameck, si legge... Giuseppe. Chi non è troppo avvezzo al mondo Lecce ieri si sarà chiesto perché lo speaker del Via del Mare abbia chiamato "Giuseppe" il calciatore zambiano, al momento dell'annuncio del suo importantissimo gol contro l'Udinese su calcio di punizione in pieno recupero. Un vero e proprio gol salvezza per la truppa di mister di Di Francesco, salita adesso a +3 punti sulla zona rossa della classifica.

Nonostante all'anagrafe si chiami Lameck Banda, l'attaccante salentino è stato osannato da tutto lo stadio al grido di "Giuseppe", il soprannome che ormai da tempo gli è stato affibbiato in città. E pure dai compagni.

Sin dal suo arrivo nell'estate del 2022 dal Maccabi Petah Tikva, la squadra giallorossa ha semplificato il nome di Banda in "Pippi". E "Pippi", in salentino, non è nientr'altro che il diminutivo di Giuseppe. Nessuna novità però, perché questa tradizione risale all'ultima giornata della stagione 2022-2023, quando dopo un gol di Banda al Bologna in casa un membro della panchina chiese allo speaker Giorgio Sanghez di annunciare il suo gol proprio come Giuseppe e non come Lameck. Per il classe 2001 si contano finora un totale di 96 presenze, 7 gol e 10 assist in tre anni e mezzo col Lecce.