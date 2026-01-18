Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati della serata: il Foggia vince col brivido, il Catania aggancia la vetta

Serie C, i risultati della serata: il Foggia vince col brivido, il Catania aggancia la vettaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 22:37Serie C
Alessandra Stefanelli

Sono terminati i posticipi della terza giornata di ritorno di Serie C con fischio d'inizio alle ore 20:30 e riguardanti la Serie C. Sorride il Foggia, che supera il Giugliano grazie alla doppietta di Petermann e a un finale al cardiopalma.Con questo successo i satanelli compiono un passo importante verso la salvezza, salendo al quintultimo posto e agganciando il Trapani a quota 22 (con scontro diretto a sfavore, in attesa di sviluppi sul futuro dei granata). Sempre più critica, invece, la situazione del Giugliano di Capuano, fanalino di coda, che perde ulteriore terreno dal Picerno penultimo.

Colpo esterno anche per il Catania, che ribalta il match in extremis sul campo del Monopoli e riaggancia la vetta della classifica a quota 48, insieme al Benevento.

22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026
GIRONE A
Sabato 17 gennaio
Cittadella-Pergolettese 3-3
44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)
Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4
13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)
Trento – Novara 1-1
39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)
Lumezzane-Alcione Milano 1-0
23' Iori
Ospitaletto-Triestina 1-0
28' Messaggi
Pro Patria-Giana Erminio 0-4
22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri

Domenica 18 gennaio
Arzignano Valchiampo – Vicenza 1-2
73’ Capello (V), 78’ Toniolo (A), 90’+8’ Caferri (V)
Pro Vercelli – Union Brescia 0-0
Inter U23-Virtus Verona 1-0
45'+10 rig. La Gumina
Renate-Albinoleffe 1-1
44' Karlsson (R), 58' Sali (A) - [espulso Auriletto (R) al 71']

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Alcione Milano 33, Inter U23 34, Renate 32, Trento 31, Lumezzane 29, Giana Erminio 29, Pro Vercelli 28*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2
una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 16 gennaio
Vis Pesaro – Arezzo 0-3
10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci
Sabato 17 gennaio
Juventus Next Gen – Ascoli 1-0
65' Guerra
Pianese – Torres 1-1
14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)
Campobasso-Carpi 2-0
21’ e 78' Bifulco
Guidonia Montecelio-Livorno 0-2
65' Dionisi, 75' Biondi
Domenica 18 gennaio
Forlì – Sambenedettese 0-2
12’ Stoppa, 45’+3’ Dalmazzi
Perugia – Gubbio 0-1
71’ La Mantia
Bra-Ravenna 2-1
32' Baldini (B), 52' Sganzerla (B), 90'+2 Solini (R) - [espulso Lonardi (R) al 45'+1]
Pontedera-Pineto 1-1 23' Cerretti (Pon), 61' Marrancone (Pin)

Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19*, Torres 16, Pontedera 15

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 16 gennaio
Cavese – Team Altamura 1-2
44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)
Sabato 17 gennaio
Benevento – Casarano 3-0
49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini
Domenica 18 gennaio
Atalanta U23 – Salernitana 0-1
56’ De Boer
Potenza – Casertana 2-0
45’+3’ Adjapong, 90’+4’ D’Auria
Siracusa – Audace Cerignola 0-1
81’ Gambale
Trapani – Sorrento 4-0
3’ Kriwan, 45’+4’ Salines, 59’ Canotto, 84’ Stauciuc
Picerno – Latina 0-0
Foggia-Giugliano 2-1
27' e 63' Petermann (F), 65' Egharevba (G) - [espulso Castorri (F) al 90'+11 - Perucchini (F)
Monopoli-Catania 1-2
51' Tirelli (M), 80' Casasola (C), 90'+5 Caturano (C)
Lunedì 19 gennaio
Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 48, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37*, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Potenza 29, Casarano 28, Crotone 28*, Team Altamura 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 21, Picerno 19, Giugliano 16

*una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Vicenza, Gallo: "Segnale di mentalità vincente, ma dobbiamo essere più cattivi" Vicenza, Gallo: "Segnale di mentalità vincente, ma dobbiamo essere più cattivi"
Serie C, vittoria per l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe Serie C, vittoria per l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe
Serie C, prosegue la 22ª giornata: tutte le gare in programma oggi Serie C, prosegue la 22ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Altre notizie Serie C
Sorrento, Cacace: "Chiediamo scusa ai tifosi. Chi non vuole lottare non verrà trattenuto"... Sorrento, Cacace: "Chiediamo scusa ai tifosi. Chi non vuole lottare non verrà trattenuto"
Serie C, i risultati della serata: il Foggia vince col brivido, il Catania aggancia... Serie C, i risultati della serata: il Foggia vince col brivido, il Catania aggancia la vetta
Salernitana, De Boer decisivo contro l’Atalanta U23: "Conta il gruppo, vittoria che... Salernitana, De Boer decisivo contro l’Atalanta U23: "Conta il gruppo, vittoria che dà serenità"
Vicenza, Gallo: "Segnale di mentalità vincente, ma dobbiamo essere più cattivi" Vicenza, Gallo: "Segnale di mentalità vincente, ma dobbiamo essere più cattivi"
Serie C, vittoria per l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe Serie C, vittoria per l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe
Trapani, Aronica: "Prestazione che mi emoziona. Settimana decisiva, la società faccia... Trapani, Aronica: "Prestazione che mi emoziona. Settimana decisiva, la società faccia chiarezza"
Triestina, nuovo cambio in panchina: Tesser verso l'esonero. Può tornare Marino Triestina, nuovo cambio in panchina: Tesser verso l'esonero. Può tornare Marino
Foggia, nuovo innesto in difesa: dal Trapani arriva il terzino Giron. Il comunicato... UfficialeFoggia, nuovo innesto in difesa: dal Trapani arriva il terzino Giron. Il comunicato
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
3 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Serie A, 21^ giornata LIVE: Lazio con Taylor e Ratkov dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fullkrug entra, segna e decide Milan-Lecce. I rossoneri restano sulla scia dell'Inter
Immagine top news n.1 La finale di Coppa d'Africa è un film: Brahim sbaglia il rigore, Senegal-Marocco ai supplementari
Immagine top news n.2 Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"
Immagine top news n.3 Roma, Gasperini colpito: "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol..."
Immagine top news n.4 Com'è andato l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Roma, sorpasso alla Juve. Ora è zona Champions
Immagine top news n.6 Roma, con Malen e Dybala sì che si ragiona: Torino affondato 2-0, sale in zona Champions
Immagine top news n.7 Napoli, svolta sul mercato in uscita: Lang verso il Galatasaray, accordo col Nottingham per Lucca
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a 3 punti dalla vetta, Lecce agganciato dalla Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 "Non so quanto rimarrò in Italia": Dybala, futuro incerto. Tra la Roma e un addio a zero
Immagine news Serie A n.3 Fullkrug entra, segna e decide Milan-Lecce. I rossoneri restano sulla scia dell'Inter
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Parisi sostituito a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra
Immagine news Serie A n.5 "Ma chi abbiamo preso?": Roma, la panchina resta bocca aperta per il gol di Malen
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug sblocca Milan-Lecce tre minuti dopo il suo ingresso in campo: 1-0 al 75'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "La classifica parla, ma la partita di oggi dice altro"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi ammette: "Bisogna migliorare nel chiudere le partite"
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Segre la decide ancora, Mateju disastroso
Immagine news Serie B n.5 Serie B, al Palermo basta Segre: 1-0 allo Spezia e quarto posto consolidato
Immagine news Serie B n.6 Padova, Belli: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Lotteremo per la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, Cacace: "Chiediamo scusa ai tifosi. Chi non vuole lottare non verrà trattenuto"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati della serata: il Foggia vince col brivido, il Catania aggancia la vetta
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, De Boer decisivo contro l’Atalanta U23: "Conta il gruppo, vittoria che dà serenità"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Segnale di mentalità vincente, ma dobbiamo essere più cattivi"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, vittoria per l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Aronica: "Prestazione che mi emoziona. Settimana decisiva, la società faccia chiarezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Triestina, Tesser: "I ragazzi hanno dato tutto, una situazione così non mi era mai capitata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Tre punti importanti, felice di aiutare la squadra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)