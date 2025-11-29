Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, i risultati delle 17:30: Ravenna devastante, colpo del Sorrento, pari in extremis per l’Ospitaletto

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si è chiuso il blocco delle sfide delle 17:30 in Serie C, con partite distribuite in tutti e tre i gironi e diversi risultati di rilievo. Nel Girone A, l’Ospitaletto riesce a rimontare nel finale contro la Virtus Verona. Gli ospiti trovano il vantaggio al 62’ con De Marchi, ma la reazione dei padroni di casa arriva proprio allo scadere, quando Ievoli firma l’1-1 che salva la serata giallorossa. Pareggio a reti bianche invece tra Pergolettese e Albinoleffe: gara equilibrata, priva di particolari emozioni, in cui nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo.

Nel Girone B arriva la prova di forza del Ravenna, che domina il Pineto con un netto 3-0. La squadra romagnola indirizza il match già nel primo tempo con le reti di Di Marco e Corsinelli, per poi chiudere i conti nella ripresa con Spini. Una vittoria senza discussioni che consolida le ambizioni dei giallorossi.

Nel Girone C, il Crotone torna a sorridere superando il Giugliano grazie a un gol di Gomez al 48’, in una sfida combattuta ma risolta da un episodio. Più movimentata la partita di Altamura, dove il Sorrento passa 2-1 trascinato da un ispirato D’Ursi: l’attaccante realizza due rigori nel primo tempo, costruendo un vantaggio che resiste fino alla fine, nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa, accorciato all’80’ da Agostinelli.

16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Alcione-Trento
Ore 14:30 - Inter U23-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Lecco
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia

Classifica - L.R. Vicenza 39 (15), Lecco 30 (15), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15), Inter U23 25 (14), Alcione Milano 24 (15), Pro Vercelli 22 (15), Trento 20 (15), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Giana Erminio 19 (15), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 14 (14), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)

GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Perugia
Ore 14:30 - Arezzo-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Pianese
Ore 17:30 - Pontedera-Carpi
Ore 17:30 - Ternana-Guidonia Montecelio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres

Classifica – Arezzo 35 (14), Ravenna 38 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Carpi 21 (14), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (14), Gubbio 18 (15), Sambenedettese 17 (15), Pianese 17 (14), Juventus U23 15 (14), Livorno 15 (16), Perugia 12 (14), Pontedera 12 (14), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Monopoli
Ore 17:30 - Foggia-Cosenza
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana

Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 29 (15), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (15), Monopoli 22 (15), Crotone 24 (16), Potenza 20 (15), Trapani 20 (15), Audace Cerignola 19 (15), Atalanta U23 18 (14), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (15), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (15), Picerno 13 (16), Foggia 11 (15)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

