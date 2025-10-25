De Laurentiis esulta: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tramite un post sul suo profilo X ha esultato per il successo degli azzurri sull'Inter: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!", le parole del numero uno del club partenopeo dopo il 3-1 del Maradona.

Il racconto del match di TMW

Una notte di tensione, duelli verbali e ribaltoni emotivi. Napoli-Inter non è stata solo una sfida di alta classifica, ma un concentrato di nervi a fior di pelle che ha finito per premiare la squadra di Antonio Conte: 3-1 e ritorno in vetta dopo una settimana psicologicamente devastante, segnata dal 6-2 di Eindhoven. Una reazione feroce, in una gara che ha acceso la miccia già al minuto 62: scintille roventi tra Conte e il suo ex capitano Lautaro Martínez. Insulti, gesti plateali e un passato mai davvero sopito hanno infiammato il Maradona.

