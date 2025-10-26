Delprato: "Cuesta lavora bene con tutti, non c'è tempo ma stiamo entrando nei meccanismi"

Intervenuto a fianco di Nahuel Estevez dopo il triplice fischio al Tardini, il capitano del Parma Enrico Delprato ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni sull'ottava giornata di Serie A, terminata 0-0 in questo caso:

Sulla prestazione del Parma e la sua grande occasione per segnare: "Si, oggi come in diverse partite abbiamo fatto buone gare. Magari ci è mancato il gol o l’ultimo passaggio in alcune partite, ma credo che l’atteggiamento e il sacrificio della squadra siano sempre stati presenti. In spogliatoio abbiamo cambiato tanti giocatori, e sono arrivati tanti giovani, sappiamo che non abbiamo tempo ma ci vuole, stiamo provando ad entrare nei meccanismi giusti. Questa è la strada, nel senso che la squadra si sacrifica e battaglia, se continueremo così ci toglieremo delle soddisfazioni".

Sul turno infrasettimanale con la Roma e la possibilità di vedere i nuovi acquisti in campo: "Si, il mister lavora sempre bene con tutti i ragazzi. La forza di questa squadra devono essere tutti i ragazzi che lavorano, ora c’è l’infrasettimanale a Roma, dobbiamo recuperare bene le energie perché ci aspettano tre o quattro partite molto difficili prima della sosta, e dobbiamo lavorare bene".