Hernani ha fiducia in Cuesta: "Bello lavorare con lui, il gruppo vuole crescere ed è unito”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il centrocampista del Parma Hernani ha analizzato il pareggio odierno contro il Como (0-0) ottenuto nell'ottava giornata del campionato di Serie A al Tardini. Questo il suo commento: "Io dico che già settimana scorsa, a Genova, non era facile. Oggi abbiamo dimostrato di avere capacità e di saper crescere partita dopo partita. I ragazzi dimostrano che sanno imparare, e la cosa più bella nella vita è quando sai che puoi imparare. Il mister e noi, i più esperti, lo proviamo a trasmettere. È un gruppo bello e che vuole crescere".

Sulla presenza di carattere e l'assenza di gol: "Assolutamente, quello è un lavoro da squadra. Non possiamo chiedere solo a Patrick o a Mateo di fare questo. Noi siamo una squadra unita, sappiamo che stiamo sviluppando un lavoro. Le partite del genere, come oggi, ci danno più consapevolezza e fiducia per crescere. Oggi abbiamo giocato alla pari, forse meglio perché abbiamo avuto più occasioni per fare gol”.

Su mister Cuesta e la fiducia della squadra nei suoi confronti, nonostante la giovane età: "No, ma il mister è molto bravo e ci trasmette tante energie e fiducia. Questo ci fa piacere, ed è bello lavorare con lui".