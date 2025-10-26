Rivincita Amorim: "Se non soffrisse un po', non sarebbe il Manchester United"

Terza vittoria consecutiva per il Manchester United, che supera 3-2 il Brentford agganciando, almeno momentaneamente il Manchester City. I Red Devils respirano a caccia di una continuità mai avuta negli ultimi anni.

Il tecnico Ruben Amorim al termine della sfida ha dichiarato: "La prestazione è stata importante. Abbiamo giocato partite diverse in momenti diversi. Non sarebbe stato il Manchester United se non avessimo sofferto un po'. La partita migliore che abbiamo fatto questa stagione è stata contro l'Arsenal, ma quando hai uno spirito diverso, giochiamo la partita in modo un po' più libero. Abbiamo una sicurezza diversa".

Poi ha aggiunto: "Non ho mai provato quella sensazione di imbarazzo per non aver vinto le partite, sentivo che Jim (Ratcliffe, n.d.r.) ci credeva sempre, ma affrontare i tifosi in quel momento è stato difficile. È così difficile nel calcio, tutto può cambiare in un minuto. Stiamo migliorando nei momenti difficili e imparando a reagire in modo diverso. Lo si sente con la squadra. Godiamocelo".

Infine ha spiegato: "La squadra gioca molto meglio rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo giocatori più adatti a questo tipo di gioco. Mi piace di più oggi rispetto alla scorsa settimana (nella la vittoria contro il Liverpool), è stata una partita più completa".