Udinese, Atta migliore in campo nel 3-2 contro il Lecce: "Era un po' che non vincevamo..."

Dopo il successo del Bluenergy Stadium contro il Lecce, il man of the match Arthur Atta, autore di due assist, ha commentato così la sfida vinta dalla sua Udinese ai canali ufficiali del club friulano:

"Siamo contenti della vittoria, era una partita difficile ed era importante vincere, perché era un po' che non lo facevamo. Spero che continueremo a vincere e magari contribuirò vincendo altri trofei MVP".

Le parole Keinan Davis, in gol per la terza volta in questo campionato

"Abbiamo aspettato troppo questa vittoria, ci serviva tanto. È importante anche perché ci permette di creare distacco dalle rivali. Sono molto contento di aver segnato anche oggi, devo continuare così".