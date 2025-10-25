Fernando Orsi elogia Skorupski: "È tra i migliori portieri della Serie A e continua a migliorare"

L'ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha parlato a Il Resto del Carlino elogiando la prestazione in Europa League dell’estremo difensore del Bologna, Lukas Skorupski: "Una difficoltà alta. Soprattutto l’intervento di piede su Thiam e la parata sul primo colpo di testa (di Ngezana, ndr) nella doppia occasione della Steaua da corner: lui così alto è andato a prendere una palla così bassa, e questo è segno di grande reattività. Poi, tra l’altro, è una parata fatta quasi al quarantesimo, dove fino a quel momento Lukasz praticamente non aveva toccato un pallone: vuol dire che sei dentro la partita e questo fa parte del processo di crescita di un portiere che è diventato davvero importante per la squadra".

Orsi ha sottolineato anche la crescita recente del portiere: "Negli ultimi anni ha fatto progressi che non ci si aspetta da un over trenta. Credo che la chiave sia nelle sue parole alla vigilia del match, quando ha sottolineato come si senta una bandiera del Bologna e vorrebbe finire la carriera qui. Vuol dire che a livello ambientale si trova benissimo e questa condizione si riflette poi anche in campo. Già lui ha ottime qualità, in questo contesto riesce a esprimerle ancora meglio. Poi attenzione: non è detto che i portieri arrivino al top a 25-26 anni. A volte, con una maturazione e una serenità sportiva e personale, si possono ottenere grandi risultati. E lui credo che continui a progredire".

Infine, Orsi ha collocato Skorupski tra i migliori portieri del campionato: "Sì, assolutamente. C’è Svilar, ci sono tanti numeri uno forti nel nostro campionato: e Skorupski è tra i primi. Diciamo che poi nei giudizi incide la soggettività: può piacere più uno o un altro, ma sono tutti grandi giocatori. Con lui e Ravaglia, il Bologna è in ottime mani".