Il doppio ex Carnasciali: "A Firenze società assente, a Bologna si fa programmazione"

L'ex difensore della Fiorentina e del Bologna, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa gigliata e del derby dell'Appennino in programma domani. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Bologna sta confermando quanto fatto di buono negli ultimi anni, grazie alla programmazione di una società. Non è lì per caso insomma. I risultati vanno di pari passo con una dirigenza competente e in grado di gestire la società che, mi spiace dirlo, a Firenze non c'è. Il Milan ha avuto difficoltà quando ha mandato via Maldini e Massara per esempio. Noi non abbiamo visto mai la società vicino all'allenatore a dire quello che serve nei momenti di difficoltà invece, ne esci se hai una società capace di gestire queste difficoltà. In questi anni non c'è stata e nessuno ha alzato la mano per tirarsi indietro".

Perché non succede mai niente alla Fiorentina?

"Io parlo dall'esterno e non conosco le dinamiche interne. Ma per quello che penso, a Firenze vedo cose che non vanno nella direzione giusta. La società non si sente mai, l'abbiamo sentita ora solo per i ritardi dello stadio. È giusto risaltare anche queste cose qui, ma anche sulla parte sportiva devi intervenire. In una città come Firenze un cambio ci potrebbe stare".