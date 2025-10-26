Crisi nera del Liverpool, Van Dijk: "Inutile negarlo: il momento non è facile, ma ne usciremo"

Niente da fare, il Liverpool di Arne Slot perde ancora: il Brentford passa 3-2 infliggendo la quinta sconfitta nelle ultime sei gare ai Reds.

Ecco le parole del capitano del Liverpool Virgil van Dijk a TNT Sports al termine dell'ennesimo ko: "È la realtà che abbiamo perso oggi. Mercoledì abbiamo la prossima partita contro un avversario (il Crystal Palace) che ci ha già reso la vita difficile in questa stagione", esordisce l'olandese.

Poi spiega: "Dobbiamo cambiare mentalità abbastanza in fretta per rialzarci. Verranno ad Anfield altri avversari farci ancora più male, ma è dura da accettare. Non possiamo negarlo: non è un momento facile. Stavamo cercando di migliorare la prestazione contro l'Eintracht e non è stata una bella serata".

Fra le altre cose, il Liverpool non riesce a mantenere la porta inviolata: "È difficile dire il perché. Il fatto che non abbiamo mantenuto la porta inviolata per nove partite... È facile dare la colpa a una persona in particolare, alla difesa o ai calci piazzati. Ma alla fine è una questione collettiva. Tutti devono guardarsi allo specchio, me compreso. Sono sicuro che ne usciremo".

Infine avverte: "Ne usciremo, ma non lo faremo solo parlandone. Cercheremo di migliorare. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Abbiamo bisogno che le persone che festeggiavano con noi l'anno scorso lo siano ancora di più ora. Ne usciremo perché abbiamo la qualità sia in attacco che in difesa".